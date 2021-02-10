В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)

В среду, 10 февраля, в Киеве водитель маршрутки устроил серьезные разборки с пассажиром, апогеем которых стала драка.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Сообщается, что инцидент произошел в маршрутке № 316. Так, у метро "Левобережная" один из мужчин отказался платить за проезд, водитель "незамедлительно отдал ему фидбэк - развернутую обратную связь".

На опубликованных кадрах видно, что водитель серьезно "накаутировал" пассажира за отказ платить за проезд. Водитель оказался настолько "серьезным" парнем, что пообещал "в следующий раз монтировкой отх*рячить".

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви.

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску.