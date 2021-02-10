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В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)

В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)
Обновлено 23:46 Ср, 10 Февраль 2021 Телеграф

В среду, 10 февраля, в Киеве водитель маршрутки устроил серьезные разборки с пассажиром, апогеем которых стала драка.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Сообщается, что инцидент произошел в маршрутке № 316. Так, у метро "Левобережная" один из мужчин отказался платить за проезд, водитель "незамедлительно отдал ему фидбэк - развернутую обратную связь".

На опубликованных кадрах видно, что водитель серьезно "накаутировал" пассажира за отказ платить за проезд. Водитель оказался настолько "серьезным" парнем, что пообещал "в следующий раз монтировкой отх*рячить".

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 208

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Киев, Маршрутки, Видео.
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