Проезд в маршрутках на Киевщине подорожал: как изменилась цена

В Киевской области перевозчики повысили стоимость проезда на пригородных маршрутах. Проезд в общественном транспорте подорожал с 15 февраля.

Дороже придется платить пассажирам, которые ездят по маршрутах в Броварах, Киево-Святошинском, Васильковском и Малиновском районах, сообщает сайт "Сегодня".

Как объяснили в Ассоциации перевозчиков Киевской области, подорожание проезда составило от 2 до 5 грн. А стоимость проезда в среднем выросла на 3 грн.

Сообщается, что на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.

Проезд подорожал не везде, так в некоторых населенных пунктах стоимость проезда осталась прежней. Но в основном это там, где у маршруток есть сильная конкуренция с автобусами.

"В Тараще, например, вообще не будет дорожать проезд в маршрутках. Там его решили не поднимать. Направление очень спорное. Тут работает много нелегальных маршруток и большой транзит автобусов из Черкасской области", – рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

В самом Киеве перевозчики пока не спешат повышать тарифы на проезд.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в случае реформы транспорта в Украине автоматического повышения цен во всех городах не произойдет.