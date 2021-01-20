Стало известно, что будет с ценами на проезд в случае реформы транспорта в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что в случае реформы транспорта в Украине автоматического повышения цен во всех городах не произойдет.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По словам министра, украинские города в праве сами устанавливать цены на проезд в транспорте. "Возможность приобрести транспортную услугу по новому принципу не означает автоматического повышения цен, и города и в дальнейшем сами решают вопрос о стоимости билета", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее в Украине предложили закупать городские автобусы для перевозки пассажиров через систему ProZorro. При этом, в позитивном контексте о законопроекте высказался и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Напомним, что в Ровно 16 января кондуктор выгнала 13-летнюю девочку из троллейбуса №9 на двадцатиградусный мороз из-за того, что ребенок дал надорванные деньги.