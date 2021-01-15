Украинские маршрутки могут в корне измениться: какой проект предложили Раде

В Украине предлагают закупать городские автобусы для перевозки пассажиров через систему ProZorro.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

"Большинство подвижного состава городов Украины - это автобусы, вместимость которых не превышает 22 пассажирских мест и срок эксплуатации которых составляет более 10 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который позволит закупить автобусы и постепенно полностью заменить автопарк.

В позитивном контексте о законопроекте высказался и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Это открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество. И что важно - города сами смогут определять цену и справедливо платить за километры, которые обслужены", - прокомментировал законопроект министр.

По словам Криклия, благодаря закупке автобусов через ProZorro, прекратится дискриминация льготников, так как перевозчик уже получит деньги за километры.

"Ключевое слово - километры, а не "собранные деньги с пассажиров", - уточнил Криклий.

Как сообщал "Телеграф", 14 января в Луцке водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий на Донбассе.