В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"

В Подольске фотографа обвинили в развращении 16-летней школьницы после откровенных съемок в рекламе косметики.

Об этом сообщает Telegram-канале LIFE SHOT.

Школьница работает в одном из модельных агентств. В тот день она отправилась в студию на съемку рекламы чая и кофе. Обычно девочка брала с собой кого-то из друзей, так как Александр имел не очень хорошую репутацию, но в этот раз все ее приятели оказались заняты.

После того как снимки для заказчика были сделаны, фотограф предложил модели сняться для рекламы косметики, отметив, что для этого ей надо будет приоткрыть шею и ноги, на что девочка согласилась.

Фотограф усадил ее на диван и попросил снять топик и бюстгальтер, заявив, что это нужно для качества кадров. Мужчина стал трогать несовершеннолетнюю за грудь. Позже он снял с нее шорты и нижнее белье и сделал несколько кадров обнаженной школьницы, а после стал трогать руками ее интимные места, заявив, что "когда-нибудь это все равно бы случилось".

В какой-то момент девочка отбежала от мужчины, заявив, что это не входит в съемку, на что фотограф предложил заплатить ей десять тысяч рублей (около 3700 гривен, - Авт.) и попытался остановить подростка. Школьница ушла из студии, а когда ехала в такси домой, получила от Александра половину этой суммы на банковскую карту.

Полицейским фотограф объяснил, что школьница сама захотела откровенную фотосессию — и он не смог ей отказать.

Фотограф был дважды судим за грабеж и разбой. А подобные ню-фотосессии он предлагал еще двум школьницам, называя это "пробами".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Киеве задержали фотографа, который снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.