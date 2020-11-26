Снимал половые акты с детьми на видео: всплыли новые детали задержания фотографа под Киевом

56-летний киевский фотограф Александр Ктиторчук, которого задержали и подозревают в совращении несовершеннолетних девочек, снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Некоторые половые акты он (Александр Ктиторчук, - прим. ред.) снимал на видео, после чего сохранял на собственном компьютере. Сейчас проводится экспертиза", - рассказал начальник полиции.

По его словам, несмотря на то, что проведение экспертизы еще не закончено, первый осмотр говорит о том, что возможно после проведения соответствующих исследований к фигуранту скандала будет применена статья 301 УКУ, которая предполагает наказание уже за создание порнографии с участием детей, а не только за развращение несовершеннолетних.

Напомним, что в России 34-летний ранее не судимый муж и отец двоих детей отвез двух девочек в безлюдное место и надругался над ними в салоне автомобиля.