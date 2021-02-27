Пожилой россиянин стал закладчиком, чтобы спасти от этой участи дочку (видео)

В Дагестане в Махачкале задержали отца с дочерью, которые работали закладчиками.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также поделились видео с рассказом мужчины.

Согласно предоставленным данным, в старик стал закладчиком, чтобы из этой профессии ушла его дочь. Жительница Махачкалы начала заниматься незаконной работой и когда об этом узнал ее 69-летний отец, он предложил работать вместо нее.

За день работы ему платили 2 тысячи, и проработал он так около двух месяцев.

По информации МВД, отец занимался перевозкой и закладыванием, а дочь искала клиентов и сообщала о местах, где прятать товар.

Стоит напомнить, что ранее, 11 декабря в Днепре полицейские задержали парня с рекордными шестью сотнями пакетиков наркотических средств.