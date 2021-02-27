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В России выпустили пародию на Соловьева, Киселева и Скабееву, но спустя время номер на YouTube удалили

В России выпустили пародию на Соловьева, Киселева и Скабееву, но спустя время номер на YouTube удалили
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф

В России на канале "ТНТ" в комедийной передаче "Однажды в России" показали пародию на главных пропагандистов российского ТВ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. Вскоре ролик был удален с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier.

Выпуск передачи вышел на канале 21 февраля. В официальной группе шоу его описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!". Соловьева тут представляют как "самого выносливого патриота страны", который может "четыре часа любить Россию в интернете, потом перекурить — и еще три часа на телевидении", рассказывает meduza.

Скетч длится шесть минут. За это время персонажи обсуждают любовь к России, низкие зарплаты и цены на нефть. Вот несколько цитат.

"Доллар по 80, низкие зарплаты — это ли не любовь?", "Коллеги, мы спорим, а у нас нефти до задницы, серьезно. Если всю нефть нашу разлить по планете, людям получится где-то до задницы", "Наша страна — самая большая страна с запасами нефти, газа. И, конечно же, терпения".

Также, телеведущая и политик Ксения Собчак опубликовала в Телеграм фрагмент из передачи.

Напомним, Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 358

Все по теме:

Цензура, ТНТ, Владимир Соловьев, Пародия.
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