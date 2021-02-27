В России выпустили пародию на Соловьева, Киселева и Скабееву, но спустя время номер на YouTube удалили

В России на канале "ТНТ" в комедийной передаче "Однажды в России" показали пародию на главных пропагандистов российского ТВ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. Вскоре ролик был удален с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier.

Выпуск передачи вышел на канале 21 февраля. В официальной группе шоу его описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!". Соловьева тут представляют как "самого выносливого патриота страны", который может "четыре часа любить Россию в интернете, потом перекурить — и еще три часа на телевидении", рассказывает meduza.

Скетч длится шесть минут. За это время персонажи обсуждают любовь к России, низкие зарплаты и цены на нефть. Вот несколько цитат.

"Доллар по 80, низкие зарплаты — это ли не любовь?", "Коллеги, мы спорим, а у нас нефти до задницы, серьезно. Если всю нефть нашу разлить по планете, людям получится где-то до задницы", "Наша страна — самая большая страна с запасами нефти, газа. И, конечно же, терпения".

Также, телеведущая и политик Ксения Собчак опубликовала в Телеграм фрагмент из передачи.

Напомним, Максим Галкин на своей страничке в instagram опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского.