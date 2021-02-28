Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности

Пожилой житель российского города Уфа около шести месяцев скрывал смерть своего брата и жил в квартире с трупом. Впоследствии выяснилось, что пенсионер был сумашедшим.

Об этом 360 ТВ сообщили правоохранители.

Согласно предоставленным данным, все полгода тело умершего находилось посреди комнаты в квартире. Погибший лежал лицом вниз.

В то же, время сам мужчина говорил знакомым, что его брат уехал на заработки.

Обнаружить труп удалось другу погибшего, который совершил визит к пенсионеру. При этом выяснилось, что жильцы соседних квартир уже жаловались на неприятный запах исходящий из квартиры.

Мужчина сразу вызвал полицейских, которые задержали пожилого жителя Уфы.

Стоит напомнить, что ранее, 22 февраля в Москве в съемной квартире была найдена мертвой украинская писательница Аделина Шелдон. Причиной смерти вероятно стало увлечение девушки голоданием.