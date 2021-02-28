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Кто кого? Неадекватный сын путинского депутата сбил военного прокурора на переходе (видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России произошло ДТП с участием сына депутата "Единой России" и военным прокурором. 

Кадры момента аварии разлетелись по Телеграм-каналам. 

Инцидент произошел в городе Астрахань, когда 44-летний прокурор Казбек Кудаев и его жена переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент 26-летний Артём Ливанов, сын депутата местной думы, на своей "Тойота Камри" влетел в остановившийся перед ним автомобиль. Машину отбросило на супружескую пару, отчего те получили тяжелые травмы и переломы.

Отмечается, что Ливанов находился за рулем почти голым и в состоянии опьянения. Во время задержания он оказывал сопротивление полицейским.  

44-летний прокурор, его 37-летняя жена и 70-летний водитель другого автомобиля были доставлены в больницу. 

Как сообщалось ранее, под Ровно пьяный водитель влетел в бетонную арку из-за чего погибли два человека.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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ДТП, Россия, Астрахань.
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