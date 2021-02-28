Несколько детей травмированы после обрушения аттракциона в Москве: видео с места

В торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион. В результате происшествия несколько детей получили травмы.

"Днем, 28 февраля 2021 года, в детской игровой зоне торгового центра оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", - сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Сейчас силовики проводят проверку.

Отметим, по словам очевидцев, во время обрыва аттракциона в игровой зоне торгового центра в Перово дети находились там без родителей. Администрация, по словам свидетелей, хотела скрыть этот факт, сообщает "Москва24".

Вскоре выяснилось, что количество детей, пострадавших после поломки аттракциона в "Перово Молл", выросло до трех.

Об этом написал telegram-канал "Mash"

Это Тимофей (6 лет), Виктория (6 лет) и Владимир (4 года). Они получили травмы головы. Всех посмотрел врач, родители всех троих отказались от госпитализации. Прокуратура проводит проверку", - отметили авторы сообщения.



Напомним, 16 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии, после того как в субботу, 13 февраля, в одном из парков развлечений в провинции Хунань (Центральный Китай) сломалась карусель.