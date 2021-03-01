Миллиметры до верной смерти: в РФ огромная глыба льда сорвалась с крыши и чудом не зацепила школьницу (видео)

В российском Северодвинске (Архангельская область) девочку едва не убило сорвавшейся с крыши снежной глыбой. Уцелеть ей удалось лишь благодаря случайности и чистому везению.

Кадры момента падения глыбы обнародованы в Телеграм-канале Baza.

"Большая снежная глыба рухнула с крыши дома прямо на проходившую внизу девочку. От тяжёлых последствий её отделяли всего несколько сантиметров, – ей достаточно было выйти из дома раньше на одну секунду или просто идти чуть быстрее или всего лишь сделать один лишний шаг", - говорится в сообщении.

Канал сообщает, что трагедии не случилось, а девочка отделалась царапиной и испугом.

Как сообщалось ранее, в торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион. В результате происшествия несколько детей получили травмы.