Шендерович рассказал, почему отказался от России

Многие россияне осознают, что Россия незаконно оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, однако за подобное признание там им может грозить уголовное преследование.

Об это в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Для либерала, для человека, излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой: Крым – это Украина, а война на Донбассе – это преступление", - сказал он.

Шендерович говорит, что таких людей довольно много, однако открыто заявлять о подобном означает стать "маргиналом", а то и "врагом".

"Сегодня уже и посадить за это могут – кажется, они приняли какие-то нормы (я специально не узнаю, чтобы себя не запугивать)", - сказал он, добавив, что его после такого заявления могут привлечь к уголовной ответственности.

По его мнению, большинство людей в России понимают, что захват украинских территорий является "воровством и политикой"

Несмотря на то, что многие понимают, бороться с этим будет меньшинство.

"Перемены – это всегда дело меньшинства, большинство, как мы говорили, с утра слюнявит палец, высовывает его в форточку и смотрит, откуда дует ветер", - заявил он.

Как сообщалось ранее, стало известно, кто первым из окружения Путина начал "пиарить" "русский мир" в Крыму.