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Шендерович рассказал, почему отказался от России

Шендерович рассказал, почему отказался от России
Обновлено 22:32 Пн, 1 Март 2021 Телеграф Фото: Цензор.НЕТ

Многие россияне осознают, что Россия незаконно оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, однако за подобное признание там им может грозить уголовное преследование. 

Об это в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Для либерала, для человека, излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой: Крым – это Украина, а война на Донбассе – это преступление", - сказал он. 

Шендерович говорит, что таких людей довольно много, однако открыто заявлять о подобном означает стать "маргиналом", а то и "врагом". 

"Сегодня уже и посадить за это могут – кажется, они приняли какие-то нормы (я специально не узнаю, чтобы себя не запугивать)", - сказал он, добавив, что его после такого заявления могут привлечь к уголовной ответственности. 

По его мнению, большинство людей в России понимают, что захват украинских территорий является "воровством и политикой" 

Несмотря на то, что многие понимают, бороться с этим будет меньшинство. 

"Перемены – это всегда дело меньшинства, большинство, как мы говорили, с утра слюнявит палец, высовывает его в форточку и смотрит, откуда дует ветер", - заявил он. 

Как сообщалось ранее, стало известно, кто первым из окружения Путина начал "пиарить" "русский мир" в Крыму.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Россия, Крым, Донбасс, Виктор Шендерович.
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