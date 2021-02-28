Стало известно, кто первым из окружения Путина начал "пиарить" "русский мир" в Крыму

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06:34 Сегодня Телеграф

Одним из VIP-агитаторов, который приезжал в Крым и "проталкивал" в умы жителей идею "русского мира" был мэр Москвы Юрий Лужков.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Были еще и VIP-агитаторы, регулярно бесчинствовавшие в Крыму. Такие как мэр Москвы Лужков (был мэром с 1992 по 2010 годы, скончался в 2019-м, – ред.). Он регулярно прилетал в Крым. Его встречали первые лица автономии. При этом толкались локтями, чтобы первыми припасть к руке. Всячески пытались ему угождать. А он позволял себе постоянно заявлять, что Севастополь – это русский город, мы тут хозяева ну и так далее", - рассказал он.

По словам Сенченко, при этом адекватной реакции с украинской стороны на такую открытую пропаганду русификации, не было.

Кроме того, экс-нардеп добавил, что помимо регулярных приездов на полуостров "звездных глашатаев" все эти годы в Крыму велась и менее публичная борьба против Украины – силами российских спецслужб, которые, после завершения раздела "общего" флота и подписания соглашения о базировании российского флота, действовали на полуострове в составе или под прикрытием ЧФ РФ.

Подробнее о крымском вопросе, читайте в материале "Телеграфа": Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Крым, Севастополь, Поездки, Юрий Лужков.
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