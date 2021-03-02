На белорусах начали тестировать передовую систему распознавания лиц: что известно

В столице Беларуси с 1 марта на нескольких станциях метро теперь можно оплачивать проезд с помощью биометрии.

Об этом сообщает "Беларусбанк".

"С первого марта для держателей карточек Mastercard всех банков Беларуси начинает работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро "Немига", "Институт культуры" и "Площадь Ленина", - говорится в сообщении.

В "Беларусбанке" рассказали, что инновационный проект "Смотри и проходи" позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда "в режиме реального времени не больше чем за две секунды".

Согласно информации, для оплаты проезда в метро, всего лишь нужно посмотреть на биометрический терминал.

Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич на своей странице в Facebook отметил, что такой способ оплаты проезда является удобным и интересным, а также отметил ряд интересных особенностей: "1. сканер далеко - лицо подносить не надо. 2. Маска не помеха - распознаёт и в ней (интересно как насчёт масок с принтами) 3. Время анализа - до 2 секунд".

Вместе с тем, он отметил, что у такой системы есть и "оборотная сторона медали".

"Система заточена на распознавание лиц, в том числе частично закрытых (с опцией распознавания, если голова повёрнута). Время идентификации - практически мгновенное. Поэтому имеем удобный формат оплаты, но, с другой стороны, тестировку глобальной системы распознавания лиц. И тут лучшего места для теста, чем метро (с его пассажиропотоком) придумать сложно", - пишет Тышкевич.

В этом контексте он напомнил ряд фактов:

"1. Активизацию государства в вопросах внедрения технологичных сервисов, работающих с личными данными гражданина с конца 2020 года.

2. Эта активизация стала заметна после ноябрьского пленума ЦК КПК на котором рассматривался беларуский вопрос и, вероятнее всего, было определено ведомство, ответственное за контакты - это министерство общественной безопасности КНР. Кто не понимает причём здесь МОБ - погуглите "уйгуры в Китае".

3. Существенное увеличение бюджетов беларуских силовых структур на ИТ решения.

как говорится, здравствуй начало новой реальности".

При этом Тышкевич предположил, что уже к концу 2021 года внедрение данного подхода будет вестись весьма активно и не только в транспорте.