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Настоящая ледяная пещера: в России из-за непогоды лед укутал целый подъезд (фото)

Настоящая ледяная пещера: в России из-за непогоды лед укутал целый подъезд (фото)
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В России, в республике Коми, в городе Печора в одном из домов из-за непогоды покрылся льдом весь подъезд.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База. Там также показали фото обледеневшего из подъезда на Западной улице.

Так, жильцам приходится пробираться в свои жилища через "ледяную пещеру".

Со слов живущих в доме людей, это не единичный случай. В домах по соседству также случаются похожие случаи из-за неисправностей системы отопления - батареи и трубы взрываются и испарения поднимаются на верх, что и способствует образованию такого рода ледяных сталактитов.

Стоит напомнить, что ранее, 15 февраля в американском штате Орегон в результате непогоды более 270 тыс. жителей остались без электроэнергии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Непогода, Республика Коми, Лёд, "Печора".
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