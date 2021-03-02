Вредная привычка чуть не довела 11-летнюю девочку до язвы: фото, что достали из ее желудка

В Москве девочка из-за вредной привычки едва не угробила желудок, но врачи смогли ее вовремя уберечь от тяжелых последствий.

Историей и фото поделились в Телеграм-канале Mash.

"Врачи из детской больницы имени Башляевой спасли жизнь 11-летней девочке, у которой в желудке собрался огромный ком волос — весом в 1 килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка две недели назад начала жаловаться на боли в животе, потеряла аппетит, а после ее и вовсе начало тошнить.

Врачи во время гастроскопии заметили, что ее желудок заполнен огромным сгустком из непереваренных веществ, пищи и слизи.

В ходе расспросов выяснилось, что девочка имеет вредную привычку обсасывать кончики волос, что и привело к образованию в желудке килограммового кома. Объект мог бы привести к тяжелым последствиям вроде язв или желудочных кровотечений, но врачи смогли вовремя извлечь его.

Как сообщалось ранее, в России девочку едва не убило сорвавшейся с крыши снежной глыбой. Уцелеть ей удалось лишь благодаря случайности и чистому везению.