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Среда, 03.03.2021
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Чтят традиции и дух предков: химическая компания из России вооружает своих охранников луками и стрелами

Чтят традиции и дух предков: химическая компания из России вооружает своих охранников луками и стрелами
03:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Крупный российский производитель авто- и бытовой химии, компания GRASS, ищет охранников, имеющих опыт обращения с очень неожиданным в XXI веке оружием.

Как говорится в соответствующем объявлении от 25 февраля 2021 года, компании срочно понадобились лучники Волгограда и области. 

"Почему лучники? – потому что мы чтим древние традиции и дух предков", - говорится в объявлении. 

В сообщении отмечается, что помимо навыков стрельбы из лука, соискателем также понадобится опыт в охране крупных промышленных объектов. 

Помимо того, кандидатам понадобятся  теоретические знания в области истории стрелкового оружия и ухода за ним. 

Компания готова предоставить лук и стрелы с транквилизаторами, удобную форму и зарплату в размере 50 тысяч рублей (почти 19 тысяч гривен). 

Напомним, в Татарстане 39-летняя Ирина Калимуллина пошла на решительный шаг и сменила имя. Теперь она Президент Россия Викторовна

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Россия, Волгоград.
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