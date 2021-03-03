Чтят традиции и дух предков: химическая компания из России вооружает своих охранников луками и стрелами

Крупный российский производитель авто- и бытовой химии, компания GRASS, ищет охранников, имеющих опыт обращения с очень неожиданным в XXI веке оружием.

Как говорится в соответствующем объявлении от 25 февраля 2021 года, компании срочно понадобились лучники Волгограда и области.

"Почему лучники? – потому что мы чтим древние традиции и дух предков", - говорится в объявлении.

В сообщении отмечается, что помимо навыков стрельбы из лука, соискателем также понадобится опыт в охране крупных промышленных объектов.

Помимо того, кандидатам понадобятся теоретические знания в области истории стрелкового оружия и ухода за ним.

Компания готова предоставить лук и стрелы с транквилизаторами, удобную форму и зарплату в размере 50 тысяч рублей (почти 19 тысяч гривен).

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