Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)

В России ремонтники взялись за починку водонапорной башни, но затея потерпела фиаско, а мужчины остались не только без башни, но и без автомобиля.

Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Baza.

"Эпичная попытка ремонта водонапорной башни в Тверской области. Ремонта не вышло, башни больше нет. Машины ремонтников, кстати, тоже", - говорится в сообщении.

На момент падения в стоящем рядом "УАЗ-ике" никого не было, а потому чудом обошлось без жертв и пострадавших. Однако автомобиль после такой, не предусмотренной конструкторами, нагрузки восстановить, скорее всего, уже не получится.

Как сообщалось ранее, в Курганской области мужики пытались выпрямить вмятину на цистерне сжатым воздухом, однако вместо этого ее разорвало на куски.