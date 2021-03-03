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Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального
Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального

Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального

Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности быта в исправительном учреждении, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального. Колония получила контракт на поставку трусов.

ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. В целом, за поставку продукции, учреждение получит 821 тысячу рублей. Себестоимость одной единицы трусов и кальсон, по данным сайта Госзакупки, 81 рубль за штуку. Стоимость сорочек по 311 рублей, сообщает The Insider.

Приобрести вещи, произведенные заключенными в колониях Владимирской области, можно не только госконтракту. На официальном сайте УФСИН по Владимирской области разместили  каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди товаров можно увидеть сувениры, мебель, обувь и текстиль. Также в наличии форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.

заказ

Напомним, по мнению члена ОНК Москвы, правозащитника Александра Хуруджи, после замены условного срока на реальный, Навального, вероятнее всего, отправят в такую колонию, где за ним будет максимально жесткий контроль со стороны администрации исправительного учреждения для обеспечения его безопасности.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Колония, Трусы, Алексей Навальный.
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