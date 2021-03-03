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Подросток убил всю свою семью и спрятался с ружьем в лесу: все детали дела

Подросток убил всю свою семью и спрятался с ружьем в лесу: все детали дела
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф

В России идут поиски подростка, убившего всю свою семью. Вначале подозрение пало на отца семейства.

Информацию об отце-убийце опубликовал telegram-канал "LIFE SHOT".

"Подозреваемый в убийстве всей своей семьи в Пермском крае прячется в лесу. С собой у него ружьё. По данным нашего источника, в посёлке Октябрьский 40-летний Алексей Горбунов топором убил свою 42-летнюю жену, 13-летнюю дочь и 17-летнего сына. Тела детей были обнаружены в верхней одежде и с рюкзаками за спиной. Они только-только вернулись из школы. Предварительно всё началось с того, что подозреваемый выпивал с друзьями дома, пришла жена, произошёл конфликт. Горбунов работал сварщиком на местном предприятии, его супруга — медсестрой в районной больнице. На учёте семья не состояла, характеризуется как положительная", - пишут авторы канала.

Однако, вскоре выяснилось что убийцей оказался подросток.

"Полностью переворачивается картина тройного убийства в Пермском крае: из-за рубленых ран лица изначально было неверно опознано одно из тел. Глава семьи — 40-летний Алексей Горбунов — был убит. Оперативники сейчас разыскивают его 17-летнего сына. Одноклассники говорят, что в последнее время у парня сильно болела голова", - пишет telegram-канал "LIFE SHOT".

Напомним, в Германии посадили "лесного Рембо", обезоружившего четырех полицейских.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 132

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Убийство, Пермский край, Розыск, зарубил топором.
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