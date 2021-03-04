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Мария Захарова объяснила конфузы со своими нарядами: "Стилист уехал на колеснице с розовыми пони" (видео)

Мария Захарова объяснила конфузы со своими нарядами: "Стилист уехал на колеснице с розовыми пони" (видео)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Директор департамента информации и печати МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что причиной конфузов с ее нарядами является отсутствие стилиста.

Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!" 4 марта.

"Он уехал на колеснице, запряженной розовыми пони", - ответила Захарова, говоря об отсутствии стилиста.

Когда ее спросили, "может ли быть стилист в ее штате сотрудников", - она сказала: "Откуда он появится, он что должен быть в штате или гонять... я на зарплату живу... а крепостных у нас уже отменили давно...".

По ее словам, она не может себе позволить нанять стилиста за свою зарплату, а в штате у нее таких работников нет.

В то же время, Захарова сама покупает и выбирает себе одежду.

Видео с шоу - YouTube (момент с 1:15:20):

Стоит отметить, что представитель МИД РФ Захарова часто становится объектом бурных обсуждений в сети из-за своих эксцентричных нарядов.

Фото со страницы Instagram Марии Захаровой:

 
 
 
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Стоит напомнить, что ранее, 24 декабря Мария Захарова попала в очередной конфуз из-за своего наряда во время брифинга МИД РФ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Мария Захарова.
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