Мария Захарова объяснила конфузы со своими нарядами: "Стилист уехал на колеснице с розовыми пони" (видео)

Директор департамента информации и печати МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что причиной конфузов с ее нарядами является отсутствие стилиста.
Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!" 4 марта.
"Он уехал на колеснице, запряженной розовыми пони", - ответила Захарова, говоря об отсутствии стилиста.
Когда ее спросили, "может ли быть стилист в ее штате сотрудников", - она сказала: "Откуда он появится, он что должен быть в штате или гонять... я на зарплату живу... а крепостных у нас уже отменили давно...".
По ее словам, она не может себе позволить нанять стилиста за свою зарплату, а в штате у нее таких работников нет.
В то же время, Захарова сама покупает и выбирает себе одежду.
Видео с шоу - YouTube (момент с 1:15:20):
Стоит отметить, что представитель МИД РФ Захарова часто становится объектом бурных обсуждений в сети из-за своих эксцентричных нарядов.
Фото со страницы Instagram Марии Захаровой:
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Стоит напомнить, что ранее, 24 декабря Мария Захарова попала в очередной конфуз из-за своего наряда во время брифинга МИД РФ.