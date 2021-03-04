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В Москве школьник "вышел" из окна на 17 этаже, убегая от разъяренного деда своей девушки (видео)

В Москве школьник "вышел" из окна на 17 этаже, убегая от разъяренного деда своей девушки (видео)
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна многоэтажки, расположенном на 17 этаже, убегая от полицейских и деда его девушки, который застукал их за занятием любовью прямо в подъезде, подумав, что его внучку насилуют.

Об этой истории рассказали в Telegram-канале "LIFE SHOT".

В тот день парень по имени Исам после уроков провожал свою 15-летнюю девушку в Орехово-Борисово Южное (район в столице России, - Авт.).

Возле лифта на 17-м этаже парень предложил своей девушке попробовать что-то новое и заняться интимом прямо в подъезде. Девушка после уговоров согласилась.

Но вряд ли они предполагали, что в это время встревоженный тем, что она долго не возвращается со школы, дед девушки пойдет ее встречать, и наткнется в подъезде на "картину Репина" в самом разгаре действия.

Естественно, родственник подумал самое худшее – будто его внучку насилуют. Долго дед думать не стал и быстро завел парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию.

Когда полицейские приехали, мальчик испугался и сбежал от них через окно. Упав с высоты, он приземлился в сугроб и выжил. В больнице у него диагностировали перелом таза и бедра, сотрясение, черепно-мозговую и кататравму.

Как сообщал "Телеграф", в Москве в субботу, 12 декабря, произошел вопиющий случай: из окна многоэтажки выбросился мужчина с ребенком.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 531

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Москва, Россия, Школьники, Видео, падения с высоты.
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