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Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую

Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

Власти Республики Беларусь потребовали от Литвы выдать им главного оппозиционера страны, конкурента Александра Лукашенко на выборах 2020 года, Светлану Тихановскую. Женщину обвиняют в действиях направленных против страны и общественной безопасности.

Об этом сообщает Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Ведомство направило в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - отмечают силовики.

Также в прокуратуре указывают на Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным   и уголовным делам от 20 октября 1992 года. Этот документ в ведомстве считают основанием для выдачи Тихановской Минску.

Тихановская проходит по делу, в котором обвиняют еще четырех доверенных лиц политика. Им инкриминируют подготовку массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц в августе 2020 года.

Напомним, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала тактическое поражение оппозиции в противостоянии с режимом Александра Лукашенко.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 403

Все по теме:

Беларусь, Литва, Генпрокуратура, Экстрадиция, Светлана Тихановская.
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