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В российском Омске назревает коллапс: дала сбой "уникальная" схема вывоза снега

В российском Омске назревает коллапс: дала сбой "уникальная" схема вывоза снега
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф

В российском Омске, где снег вывозят по талонам сами жители, назревает апокалипсис из-за того, что талоны, которые выдаются бесплатно пожилым людям, закончились, а купить их они не в состоянии.

Об этом рассказали в Штабе Навального в Омске в Twitter.

Оказывается, в Омске бытует практика, что собственники частных жилых домов обязаны самостоятельно убирать снег с территории, прилегающей к их домам, и вывозить его на специальные полигоны. Это правило записано в соответствующих "Правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска".

Интересно, что бесплатный талон таковым можно назвать лишь номинально, ведь он дает право лишь подвезти скопившиеся на придомовой территории снежные массы к самому полигону по утилизации снега, а работы по погрузке и доставке снега на полигон необходимо выполнить за счет собственных средств. Естественно, что пожилой человек не сможет за пенсию оплатить и довоз, и утилизацию снега на полигоне.

На официальном сайте администрации Омска указывается, что из бесплатных талонов на 10 000 кубометров снега окружными администрациями уже роздано более 9 000 кубических метров.

В сети тут же стали обсуждать ноу-хау властей Омска, которые, вместо того, чтобы убирать снег с привлечением коммунальных служб и снегоуборочной техники, можно сказать на законных основаниях, переложили эти заботы на местных жителей.

"Талоны на снег? Талоны. На. Снег", "Талоны никуда не годятся. Чтобы не отставать от шагающей по стране цифровизации, необходимо ввести токены вывоза снега и, соответственно, снежный блокчейн", "Вообще-то само лимитирование противозаконно, они обязаны бесплатно и в полном объеме чистить снег. Им за это, в т.ч. платят налоги. И количество снега не зависит от граждан, а потому не должно лимитироваться", - пишут в сети.

Уборка снега в Омске

Как сообщал "Телеграф", ранее в России огромная глыба льда сорвалась с крыши и чудом не зацепила школьницу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Снег, Омск, Алексей Навальный, Талоны, Фонд Навального.
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