Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)

В России из-за непогоды в Нововятске жители страдают от нехватки воды, поэтому людям приходится топить снег, чтобы была вода.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

В частных домах города, на улице Володарского уже несколько недель люди выживают без воды.

В результате жутких морозов трубы по которым должна была поступать вода, замерзли и если ранее местный "Водоканал" отогревал трубы, и привозил воду в цистернах - то в 2021 году о жителях попросту забыли.

Так, гражданам приходится самостоятельно растапливать снег и пользоваться талой водой.

Видео рассказа местной жительницы:

Стоит напомнить, что в то же время в российском городе Омск, где снег вывозят по талонам, случился погодный апокалипсис, из-за того, что у местных жителей закончились те самые талоны.