Священник, проводивший ритуал "экзорцизма" над 12-летней девочкой, угодил за решетку

В России осудили монаха, который проводил ритуал экзорцизма над 12-летней девочкой.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 61-летний бывший вор-рецидивист, а ныне монах-схимник, отец Малахия (в миру Юрий Курачев) получил за свои действия 2 года и 4 месяца колонии.

Отмечается, что о ритуале еще в августе 2019 года попросила мать девочки, один из топ-менеджеров "Росспиртпрома" Татьяна Борисова. Она посчитала, что раз девочка не признает Бога, то значит в нее вселились бесы.

Во время ритуала в церкви, у ребенка внезапно оказался при себе конверт с 20 тысячами рублей, который та протянула священнику. Тот в ответ отбросил деньги на пол, а девочку ударил по голове крестом, после чего сказал матери, что ее дочь срочно надо везти в монастырь.

Однако на полпути их перехватили полицейские.

"В Москве святого отца признали виновным в похищении несовершеннолетней и грабеже, но с учётом уже проведённого в СИЗО времени (день за полтора) он выйдет на свободу уже 16 марта", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна многоэтажки, расположенном на 17 этаже, убегая от полицейских и деда его девушки, который застукал их за занятием любовью прямо в подъезде