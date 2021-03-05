Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против Коломойского
Депутат из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутат из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей: "дачу" приписали патриарху Кириллу (видео)
НБУ повысил учетную ставку до 6,5%: аналитик объяснил, что это значит и как в Украине дела с валютным рынком
НБУ повысил учетную ставку до 6,5%: аналитик объяснил, что это значит и как в Украине дела с валютным рынком

"Она первой полезла": парень, выпрыгнувший с 17 этажа после секса с подругой, пришел в себя

"Она первой полезла": парень, выпрыгнувший с 17 этажа после секса с подругой, пришел в себя
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Школьник из Москвы Исам, который решился на "прыжок веры", после того, как дед его 15-летней девушки застукал пару за занятием сексом, пришел в сознание и поговорил с полицейскими. 

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, 14-летний подросток сказал, что половой акт проходил по обоюдному согласию. 

По словам парня, они неоднократно занимались сексом в подъезде, потому что другого места у них не было. 

Также он сказал, что в этот раз девочка первая полезла целоваться. 

"Исам говорит, что, когда дед его возлюбленной затащил их в квартиру, он сильно испугался звонка в полицию. Поэтому посмотрел вниз, увидел сугроб и решился на прыжок", - сказано в сообщении. 

Напомним, инцидент произошел 4 марта в районе Орехово-Борисово Южное. Школьник выпрыгнул из окна 17-го этажа, после того, как попался со своей девушкой на глаза ее деду. Мужчина изначально подумал, что его внучку насилуют, а потому затащил обоих в квартиру и вызвал полицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 542

Все по теме:

Москва, Россия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
Несколько недель без воды: в России жители Нововятска топят снег, чтобы выжить (видео)
Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)
Самоубийство?: на Луганщине повесился полицеский (фото)
В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)
В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)
&quot;Хит&quot; Новый трек Каменских обсуждают в сети
"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь