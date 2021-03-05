"Она первой полезла": парень, выпрыгнувший с 17 этажа после секса с подругой, пришел в себя

Школьник из Москвы Исам, который решился на "прыжок веры", после того, как дед его 15-летней девушки застукал пару за занятием сексом, пришел в сознание и поговорил с полицейскими.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, 14-летний подросток сказал, что половой акт проходил по обоюдному согласию.

По словам парня, они неоднократно занимались сексом в подъезде, потому что другого места у них не было.

Также он сказал, что в этот раз девочка первая полезла целоваться.

"Исам говорит, что, когда дед его возлюбленной затащил их в квартиру, он сильно испугался звонка в полицию. Поэтому посмотрел вниз, увидел сугроб и решился на прыжок", - сказано в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 4 марта в районе Орехово-Борисово Южное. Школьник выпрыгнул из окна 17-го этажа, после того, как попался со своей девушкой на глаза ее деду. Мужчина изначально подумал, что его внучку насилуют, а потому затащил обоих в квартиру и вызвал полицию.