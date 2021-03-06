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"Где мы еще таких клоунов увидим": в Башкирии женщины с детьми устроили давку из-за скидок (видео)

"Где мы еще таких клоунов увидим": в Башкирии женщины с детьми устроили давку из-за скидок (видео)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф

В Башкирии покупатели устроили давку во время акции на игрушки. Скидки были приурочены к Международному женскому дню.

Информацию об этом опубликовал telegram – канал "LIFE SHOT".

В городе появилась реклама, что в магазине с 9:00 до 10:00 планируется "Любая игрушка — 39 рублей (14 гривен)". Поэтому к открытию под магазином собралась огромная толпа примерно в 150 человек. А дальше по традиционной схеме, - после открытия человеческое море буквально хлынуло внутрь торговой точки.

Стоит отметить, что магазин по размерам был не очень большим, а проход занимал всего полтора метра в ширину.

"Там даже одну женщину повалили, она лежит, она орёт, её поднять никто не может, потому что невозможно наклониться. И по ней люди идут, понимаете? Это ужасно! Из соседних магазинчиков говорят администрации, чтобы закрыли ворота, чтобы толпа остальная сюда не заходила. Никакой реакции. Стоит охрана, снимают через стекло на телефон, смеются", - жалуется одна из покупательниц, присутствовавшая при давке.

На одном из видео слышно, как его автор(возможно охранник) , глядя на толпу произносит "Где мы еще таких клоунов увидим"

Во время давки могли пострадать и дети, которые пришли с родителями в магазин. По словам очевидцев, "етей швыряли, толкали. Сейчас пишут: как вы могли с детьми пойти? Но люди пошли же с детьми не в пивнушку за пивом".

Напомним, в Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 429

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Башкирия, Скидки, Магазин, Давка.
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