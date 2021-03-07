В России парень убил свою девушку в день ее рождения и уехал к другой (фото)

В российском Новосибирске 19-летний парень убил свою несовершеннолетнюю девушку, после чего забрал у нее деньги и попытался выехать из города.

Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и LifeShot.

Как пишет Mash, происшествие произошло в ее квартире на улице Кошурникова.

Парень ударил девушку ножом 15 раз, затем забрал деньги и уехал к другой девушке на такси, однако автомобиль по пути попал в аварию, после чего тот отправился автостопом в Кемерово, где его и задержали.





Она неоднократно жаловалась в своем Твиттер на то, что ее парень злоупотребляет наркотиками, называла его "абьюзером" и даже хотела жаловаться на домашнее насилие.

Согласно данным LifeShot, парень убил сожительницу в ночь с 5 на 6 марта, в ее 17-ый день рождения, после чего сутки пробыл с ней в одной квартире.

Напомним, 4 марта подросток из России убил топором всю свою семью в поселке Октябрьский, Пермского края.