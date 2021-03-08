"Совсем свихнулся": Киселев в эфире "Вестей" несколько минут рассуждал о груди Зеленского

Российская пропаганда не устает смаковать все подробности жизни в Украине, включая совсем уж малоинтересные детали. В очередном выпуске "Вести недели" кремлевский агитатор Дмитрий Киселев больше минуты обсуждал волосы на груди Владимира Зеленского.

Передача вышла воскресенье, 7 марта, на канале "Россия 24". Ее ведущий Дмитрий Киселев вначале пространно рассуждает о роли лидера страны, который пытается использовать технологию восстановить пошатнувшиеся позиции внутри страны через развязывание "маленькой победоносной войны". На этом месте выходит интересная аналогия с Владимиром Путиным в начале 2014 года.

После этого Киселев прямо переключается на Зеленского, обвинив того в развязывании войны, в которой он победил.

"Рейтинг плох, так что он объявляет маленькую победоносную войну, и тут же ее выигрывает", - озвучивает пропагандиста, показывая две фотографии Зеленского с волосами на груди и без.

Киселев также выразил недоумение, почему "южанин" стесняется волос на груди.

Отрывок из программы кремлевского пропагандиста повеселил украинцев.

А в целом, неплохую пародию на кремлевскую пропаганду показали российские комики. Правда их ролик был почти сразу удален с Youtube.