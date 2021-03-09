Забил сына до смерти в приступе белой горячки: в Москве задержали сотрудника ГИБДД (видео)

В столице России сотрудника ГИБДД заподозрили в убийстве малолетнего сына.

Об этом пишет телеграм-канал LifeShot со ссылкой на свои источники.

"По информации нашего источника, пьяный 39-летний Илья Х. этой ночью выбежал из своей квартиры на Пролетарском проспекте с мальчиком на руках и начал просить о помощи. Якобы кто-то некоторое время назад пытался убить его сына. На эти крики отозвалась соседка — вызвала скорую и полицию, а затем завела Илью с ребёнком обратно в квартиру", - сказано в сообщении.

Приехавшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть 6-летнего мальчика.

Во время общения с правоохранителями, мужчина заявил, что мальчик упал с кровати, а потом рассказал версию, что пока он спал, кто-то проник в его дом и избил его сына до смерти.

Однако проверка камер наблюдения показала несовпадения в заявлениях ГИБДД-шника.

Соседи тем временем рассказали, что мужчина много пил. До этого он жил с женщиной, но после недавно случившегося скандала она ушла. Мальчик - сын от предыдущего брака, приехавший к отцу на выходные.

Следователи предполагают, что задержанный в тот вечер впал в белую горячку и убил мальчика.

Как сообщалось ранее, в России 16-летний подросток зарубил топором свою семью, после чего попытался уехать из родного поселка.