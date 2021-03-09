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Забил сына до смерти в приступе белой горячки: в Москве задержали сотрудника ГИБДД (видео)

Забил сына до смерти в приступе белой горячки: в Москве задержали сотрудника ГИБДД (видео)
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В столице России сотрудника ГИБДД заподозрили в убийстве малолетнего сына. 

Об этом пишет телеграм-канал LifeShot со ссылкой на свои источники. 

"По информации нашего источника, пьяный 39-летний Илья Х. этой ночью выбежал из своей квартиры на Пролетарском проспекте с мальчиком на руках и начал просить о помощи. Якобы кто-то некоторое время назад пытался убить его сына. На эти крики отозвалась соседка — вызвала скорую и полицию, а затем завела Илью с ребёнком обратно в квартиру", - сказано в сообщении. 

Приехавшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть 6-летнего мальчика. 

Во время общения с правоохранителями, мужчина заявил, что мальчик упал с кровати, а потом рассказал версию, что пока он спал, кто-то проник в его дом и избил его сына до смерти. 

Однако проверка камер наблюдения показала несовпадения в заявлениях ГИБДД-шника. 

Соседи тем временем рассказали, что мужчина много пил. До этого он жил с женщиной, но после недавно случившегося скандала она ушла. Мальчик - сын от предыдущего брака, приехавший к отцу на выходные. 

Следователи предполагают, что задержанный в тот вечер впал в белую горячку и убил мальчика.

Как сообщалось ранее, в России 16-летний подросток зарубил топором свою семью, после чего попытался уехать из родного поселка. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Москва, Россия, Убийство.
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