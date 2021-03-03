"Добрый, спокойный, отзывчивый мальчик": в России задержали подростка, зарубившего семью топором

16-летнего Вадима Горбунова, убившего всю свою семью в поселке Октябрьский Пермского края, - 42-летнюю мать, 13-летнюю сестру и 40-летнего отца Алексея Горбунова, которого изначально обвинили в расправе, не узнав его среди жертв, задержали в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как оказалось, подозреваемый искал транспорт, чтоб доехать до Екатеринбурга через "Вконтакте". К частнику, который согласился довезти, сел в Перми. А в Екатеринбурге вышел у ТЦ "Мега" на улице Металлургов. За поездку заплатил 800 рублей (чуть больше 300 гривен, - Авт.) - перевел деньги на карту.

16-летнего Вадима Горбунова более суток искали по подозрению в убийстве своей семьи.

В школе о нем отзываются как о добром, спокойном и отзывчивом мальчике. Он рос в благополучной семье, не проявлял интереса к оружию и хорошо ладил с одноклассниками.

За три месяца до убийства его мама сообщила, что сын попросил перевести его в другую школу - ему якобы не нравилось, как преподают математику. Подросток мечтал поступить в политех или горно-нефтяной колледж. В итоге его просто перевели в другой класс.

Интересно, что когда сообщили об убийстве Вадима, ученики и преподаватели начали собирать деньги ему на венок. Правда, классному руководителю показалось странным, что школьник в последний раз был онлайн в час ночи, уже после убийства. И только потом им сообщили, что парень жив.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России после 17 лет заключения вышел на свободу Виктор Мохов, также известный как "скопинский маньяк".