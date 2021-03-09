Виток борьбы с Марией Захаровой: новый запрет в России насмешил сеть

В России предлагают запретить страдающим алкоголизмом занимать руководящие должности.

Обращение с такой инициативой первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, который и стал инициатором запрета, в ближайшее время планирует направить в Минтруд и правительство.

"Безусловно, встречаются такие таланты, как Уинстон Спенсер Черчилль, которым алкоголь не мешает принимать важные решения и совершать выдающиеся достижения. Но будем честны — на одного Черчилля приходится тысяча Калигул", - сказал он.

По его словам, при приеме на работу и при исполнении обязанностей на любые руководящие должности необходимо проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм.

В сети тут же стали обсуждать возможное нововведение, вспомнив дипломата МИД Украины Марию Захарову.

"Все пропало шеф)))", "Я бы еще запретила быть системными администраторами", "Правильных решений будет принято меньше!", "Ну так можно и без руководства остаться или придут не те - умные, трезвые и конец русскому идиотизму. Аккуратней товарищи! Нельзя пилить сук, на котором сидишь", "А критерии алкоголизма представили?" - пишут в сети.

Запрет алкоголикам становится руководителями - очередной виток борьбы с Марией Захаровой — митрофан (@mitrofanbelov) March 9, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее Захарова интересно объяснила несуразицу со своими нарядами.