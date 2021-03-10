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Под Баку поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (фото)

Под Баку поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (фото)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

В Азербайджане произошло столкновение поезда с автобусом. В результате дтп   погиб машинист,

Трагический инцидент произошел в среду, 10 марта, в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева. В результате происшествия скончался сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сообщает Trend.

Позже выяснилось, что авария произошла по вине водителя автобуса. Об этом написал telegram-канал " Sputnik Азербайджан"

"Авария на железнодорожном переезде в Сумгайыте произошла по вине водителя пассажирского автобуса, который попытался проскочить перед движущимся тепловозом", - отметили на канале.

На месте происшествия работают  сотрудники правоохранительных органов и других соответствующих структур.

Похожая история была и в Украине. Под Винницей водитель ВАЗ-2106 попытался проехать по железнодорожному переезду,  несмотря на запрет светофор. В этот момент его протаранил пассажирский поезд, двигавшийся по железной дороге. Сейчас  19-летний водитель легкового автомобиля находится в реанимации.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ДТП, Авария, Поезд, Автобус, Азейбарджан.
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