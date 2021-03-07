Локомотив протаранил авто и протянул его на 200 метров под Винницей: водитель чудом остался жив (фото)

Под Винницей водитель ВАЗ-2106 попытался проехать по железнодорожному переезду, несмотря на запрет светофор. В этот момент его протаранил пассажирский поезд, двигавшийся по железной дороге.

Авария произошла в субботу утром, 7 марта, в 6.30 на перегоне Винница-Вороновица. Локомотив столкнулся с автомобилем. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиль. В настоящее время движение поездов в этом направлении восстановлено, - сообщает "Вінниця.Info", со ссылкой на рассказы очевидцев в социальных сетях.

Сейчас 19-летний водитель легкового автомобиля находится в реанимации.

Позже информацию о ДТП подтвердили в полиции

"По предварительной информации, авто ВАЗ-2106 выехал на запрещающий сигнал светофора, который был на железнодорожном переезде. Поэтому произошло столкновение с поездом", - рассказал "Суспільне.Новини" глава пресс-службы полиции в Винницкой области Вадим Кобзарь.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошла жуткая авария - ВАЗ пытался переехать переезд и на полном ходу в него врезался в товарняк.