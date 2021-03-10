Друг Пескова сообщил, что в ближайшем окружении Навального есть агенты спецслужб

Алексея Навального окружают агенты российских спецслужб. Именно они повлияли на решение оппозиционера вернуться в Российскую Федерацию после отравления.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

По мнению журналиста иначе не может быть.

"История России показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было агентов охранки", - отметил Венедиктов.

По его мнению, внедренные силовиками члены команды Навального убедили оппозиционера, что ему нужно вернуться в Россию из Германии.

Реакция на речи Венедиктова последовала незамедлительно. Глава ФБК Иван Жданов заявил, что сам Венедиктов "явно работает на мэрию и хвастается дружбой с силовиками".

Стоит отметить, что радиостанция "Эхо Москвы", позиционирующая себя как рупор российского либерализма, является частью холдинга «"Газпром-медиа". Сам же Венедиктов состоит в дружеских отношениях с главой пресс-службы Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Напомним, ранее Алексей Венедиктов заявил, что нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него.