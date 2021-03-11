Российский или нет? С владельцем затонувшего в Черном море сухогруза возникла путаница

Власти России отрицают принадлежность затонувшего минувшей ночью у берегов Румынии сухогруза

"Volgo Balt 179" к РФ, упирая на то, что судно ходило под флагом Коморских островов.

Об этом заявляют в генконсульстве РФ в Румынии со ссылкой на Российский морской регистр судоходства.

"По информации филиала Российского морского регистра судоходства в Констанце, затонувшее утром 11 марта в 70 м.м. от порта Констанцы судно "Volgo Balt 179" ходило под флагом Коморских островов, а не России, как ранее было сообщено рядом румынских новостных агентств", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

Согласно информации на сайте "MarineTraffic", сухогруз "VOLGO BALT 179" 1973 года постройки.

Имеет размеры 114м в длину и 13,23м в ширину.

Сухогруз действительно ходил под флагом Коморских островов.

Валовая вместимость сухогруза - 2457 тонн.

Согласно информации, судно следовало в Румынию из российского Ростова-на-Дону, куда оно зашло из оккупированной РФ Керчи.

Как известно, с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируется украинской прокуратурой как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

В конце 2020 года в прокуратуре АРК и Севастополя констатировали, что иностранные суда ведущих морских держав в Крым не заходят. "Зато, нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - добавляли в прокуратуре.

В связи с этим в сети уже начали с сарказмом отзываться о непричастности России к затонувшему сухогрузу.

Как известно, Международный профессиональный союз транспортников (ITF) относит Коморские острова к числу государств, предоставляющих так называемые удобные флаги - принявших щзаконы об упрощенной регистрации иностранных судов под флагом своей страны. Упрощенный процесс регистрации включает в себя, в том числе занижение налогообложения и стандартов охраны труда. В настоящий момент более половины всех судов в мире плавают под так называемыми удобными флагами.