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Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)

Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф

В России, в Северодвинске мужчина захватил в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. До этого парень влез в долги на крупную сумму денег.

Об этом сообщает telegram-канал "Mash".

"Около одиннадцати утра в здание конторы "Деньги в руки" на улице Ломоносова ворвался мужчина с обрезом. Он начал угрожать сотруднице, но девушка смогла нажать тревожную кнопку. Сейчас они оба внутри, снаружи дежурит полиция. На место приехали две группы быстрого реагирования, все подходы к зданию оцеплены", - отмечают авторы сообщения.

С мужчины списали все кредиты. В целом. на нем был долг в 600 000 рублей. Ему 53 года, зовут Александр Колодешников. Его достали коллекторы. котрые терроризировали дочь и супругу.

Вскоре, после длительных переговоров, мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов. 

"За задержанием захватчика заложницы в Северодвинске следил весь район. Все закончилось хорошо, мужчина сдался, не берите микрозаймы, быть коллектором — плохо", - отметили авторы канала.

Напомним. в Приморском районном суде Одессе в пятницу произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает пресс-служба полиции, один из подсудимых, доставленный под конвоем, угрожал взорвать себя гранату.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 343

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Россия, Кредит, Заложник, микрозайм.
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