Инцидент с гранатой в одесском суде: в полиции рассказали подробности

Новости Украины:В Приморском районном суде вооруженный гранатой обвиняемый в убийстве взял в заложники судей.

В Приморском районном суде Одессе в пятницу произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает пресс-служба полиции, один из подсудимых, доставленный под конвоем, угрожал взорвать себя гранату.

Как сообщили в суде, сегодня примерно в 12.00 в суд из СИЗО доставили обвиняемого по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"), чтобы продлить ему меру пресечения. Когда мужчину завели в зал заседаний и поместили в "клетку", он достал гранату, и пригрозил, что взорвет ее, если его не отпустят. Сотрудник суда рассказал, что в заложниках оказалось несколько человек, в частности, судьи Виктор Иванов, Вячеслав Бондарь, а также конвоир.

Все заседания были остановлены, люди – эвакуированы. По другим данным, в заложниках оказался еще один человек, а злоумышленник – обвиняемый в убийстве гражданина Израиля.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в Портофранковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован. На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС. В 12:40 был введен специальный оперативный план "Заложник".

На месте происшествия прибыл начальник полиции ГУНП в Одесской области Олег Бех, который лично провел переговоры с террористом.

После происшествия Бех рассказал журналистам, что переговоры были сложными.

"Человек проходит подозреваемым в убийстве. Он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Сообщил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену. Мы определились с тем, что его временно переведут в ИТТ. Сегодня будет открыто служебное расследование, каким образом взрывоопасный предмет или его муляж пронесут в суд и кто именно передал ему кулек с едой, откуда он достал эту гранату", - сказал полицейский.