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В Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату

В Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату
10:55 Сегодня Телеграф cv.npu.gov.ua Фото: Полиция

Новости Украины:В спальном районе Черновцов полиция изъяла у мужчины боевую гранату.

В Черновцах мужчина в неадекватном состоянии разгуливал с гранатой в руке. Он кричал и странно себя вел, а граната была приведена в боевое состояние. К счастью, на инцидент оперативно отреагировали полицейские.

Правоохранителям удалось выхватить опасный боеприпас из рук мужчины, а задержание злоумышленника зафиксировали на камеру. Соответствующее видео разместили на фейсбук-странице патрульной полиции Черновицкой области.

Сообщение о мужчине, который ходит с гранатой по бульвару Героев Крут поступило к патрульным около 15 часов 21 февраля. Когда полицейские прибыли на место событий, то мужчина выбежал прямо к ним, поднимая над собой гранату.

Он вел себя агрессивно, кричал, угрожал. Пытаясь успокоить мужчину патрульные начали диалог и сокращали расстояние между ними.

В ролике видно, как у мужчины просят оставить гранату на земле, впрочем, он на это не обращает внимания, и восклицает: "Я все знаю!".

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В конце правоохранителям удалось подойти достаточно близко, чтобы отобрать у нарушителя боеприпас. Мужчину задержали, место огородили, а для ликвидации опасного предмета вызвали соответствующие службы.

Напомним, в городе Краматорск Донецкой области мужчина закрылся в квартире знакомой и оторвав чеку от гранаты угрожал взорвать женщину с ее ребенком.

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Полиция, Взрыв, Черновцы, Граната, Происшествие.
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