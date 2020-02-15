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В Краматорске мужчина пытался подорвать женщину с ребенком

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В Краматорске мужчина пытался подорвать женщину с ребенком
13:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Краматорске (Донецкая область) мужчина в День влюбленных заперся в квартире с женщиной и ее 16-летней дочерью и угрожал подорвать всех гранатой.

В городе Краматорск Донецкой области мужчина закрылся в квартире знакомой и оторвав чеку от гранаты угрожал взорвать женщину с ее ребенком. Мужчину задержали, в ходе спецоперации никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

“В Краматорске злоумышленник, отсоединив чеку от гранаты, с угрозами закрылся в квартире своей знакомой. В заложниках оказалась и ее 16-летняя дочь. Во время спецоперации полиция спасла семью. Нападавший был задержан, граната — изъята. Никто не пострадал”, — говорится в сообщении.

Событие произошло 14 февраля около 19:00. Полицейские поднялись в квартиру заявительницы. В это время человек, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеке и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка.

“Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону... Правоохранители для безопасности граждан оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте”, — говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался житель Бахмутского района, из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.

“По факту открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством краматорской прокуратуры. Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в полиции.

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Донецкая область, Полиция, Взрыв, Граната, Краматорск.
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