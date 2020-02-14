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Бросили гранату во двор: На провайдера сети "Ланет" произвели покушение

Бросили гранату во двор: На провайдера сети "Ланет" произвели покушение
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во двор дома основателя интернет-провайдера "Ланет" бросили гранату, потерпевший связывает этот инцидент с "разборками" с NewsOne.

Во дворе дома основателя интернет-провайдера "Ланет" Виктора Мазура 4 февраля взорвалась граната, он связывает инцидент с судебными "разборками" с телеканалом NewsOne.

Об этом заявил Мазур.

По его словам, 4 февраля в 23.30 на территории его дома произошел взрыв боевой гранаты. "В 23.30 было совершено нападение, как говорят - это была граната. В это время там находились строители, они, как правило, и ночью работают, и за 15 минут до взрыва гранаты они несли материалы и, конечно, это чудо, что не было ни жертв и никто не получил увечья", - отметил Мазур и добавил, что в самом доме "выбиты окна" и "поврежден фасад" от взрыва.

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В связи с инцидентом полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство", однако сам Мазур называет атаку "покушением на убийство" или "террористическим актом" и намерен обратиться в СБУ.

"Я считаю, что это не хулиганство, поскольку я публичное лицо, я являюсь членом правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ), я был некоторое время чиновником, имею второй ранг государственного служащего, я был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Я считаю, что это не хулиганство, я считаю, что это покушение или террористический акт, и так это трактуют мои адвокаты... Мы готовим соответствующие документы в СБУ", - подчеркнул он.

Мазур заверил, что не имеет никаких корпоративных конфликтов, кроме судебных "разборок" с телеканалом NewsOne.

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"Разборки" с NewsOne начались в 2018 году. Компания "Ланет" имеет свое позиционирование и первой отключила все российские телеканалы и все ресурсы социальных сетей РФ. Мы видели политику NewsOne, которая резко изменилась осенью 2018 года. Тогда наши маркетологи решили, что она не вписывается в нашу маркетинговую политику, и мы прекратили его трансляцию. После этого начались судебные "разборки", была провокация с "титушками", была постоянная рекламная кампания в NewsOne наших конкурентов. Они судились с нами. Выиграли суд и мы их все-таки включили летом 2019 года, но они не прекратили антирекламу "Ланет" - они призвали в определенных местах переключаться на других операторов, нарушая антимонопольное законодательство, и мы с начала этого года прекратили трансляцию данного канала", - пояснил Мазур.

По его словам, перед взрывом гранаты во дворе его дома менеджеры телеканала NewsOne хотели с ним встретиться.

"Перед тем, как 4 февраля этот произошло, на меня выходили менеджеры телеканала и хотели встретиться. Я все время переносил встречу, перед последней встречей мне перезвонил менеджер и сказал: "Вам нужно срочно встретиться, потому что будет поздно". Затем вышла статья на ZIK, которая опорочивает меня и мою компанию, и я отказался от встречи 4-го числа. Ночью на территории моего дома взорвалась граната. Я никого не обвиняю, но это наталкивает на мысль, что эти события как-то связаны", - отметил основатель интернет -провайдеров "Ланет".

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Мазур предположил, что это "месть владельцев за то, что мы отключили NewsOne и ZIK".

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Интернет, Покушение, Граната, Интернет-провайдер, провайдер, Ланет.
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