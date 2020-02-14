Несуществующий долг бизнесмена: В Хмельницкой области задержали вымогателей

Новости Украины:В Хмельницкой области правоохранители задержали групу, которая вымогала у бизнесмена полмиллиона несуществующего долга.

В Хмельницкой области вчера правоохранители задержали лидера преступной группировки и двух ее участников, которые вымогали от бизнесмена полмиллиона несуществующего долга.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"За помощью к полицейским обратился местный бизнесмен. Он сообщил, что у него требуют возврата несуществующего долга. По словам вымогателей, мужчина якобы задолжал им более 500 тыс. гривен. Также пострадавший отметил, что эти лица неоднократно наведывались к нему домой, а затем с целью запугивания систематически повреждали его автомобиль и в дальнейшем перешли к физическому насилию", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности правонарушителей и задокументировали их противоправную деятельность. Ими оказались известные в криминальной среде лица - жители Хмельницкого 24-х, 45-ти и 46-ти лет, которые уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений.

На данный момент все они находятся в статусе подсудимых в уголовном производстве, которое рассматривается в суде. Их обвиняют в вымогательстве с перевозчиков и инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после задержания в 2018 году лидеру этой преступной группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 128870 гривен залога, еще двум ее участникам аналогичные меры, но с несколько меньшей суммой залога. Средства злоумышленники сразу внесли и, несмотря на то, что они находятся под судом, продолжили свою преступную деятельность.

Следователи ГУНП в Хмельницкой области при оперативном сопровождении управления стратегических расследований объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Всем трем суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.