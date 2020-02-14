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В Одесской области задержали группировку, которая промышляла разбойными нападениями

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В Одесской области задержали группировку, которая промышляла разбойными нападениями
14:38 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, которая занималась разбойными нападениями.

В задержании воров принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска, следственного управления полиции Киевщины с привлечением бойцы корда и полка полиции особого назначения.

Так, в конце прошлого года группа неизвестный человек в черных шарфах на лице, под предлогом организации "детских праздников", зашли беспрепятственно в один из домов в поселке Гостомель. Там они напали на семью, связали мужа, жену и двух их детей. Нанеся женщине телесных повреждений, нападавшие забрали большую сумму денег и драгоценности. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и сразу начала проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

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При проведении ряда полицейский мероприятий и отработки камер видеонаблюдения системы "Безопасный Киевщина" сотрудники полиции вышли на след воров и задержали их в городе Одесса.

 

Ими оказались 35-летний одессит, он же организатор нападения, и 27-летний исполнитель преступления - гражданин из соседней страны постсоветского пространства.

Во время обыска у правонарушителей изъято оружие, боеприпасы, граната РГО, ножи. Также изъяты транспортные средства, на котором передвигались нападавшие.

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О задержании иностранца сообщено дипломатическое учреждение Республики Молдова.

По данному факту также открытое уголовное производство по ст.257 УК Украины (бандитизм).

Сейчас злоумышленники сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам и избрание им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений га территории области. 

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Также работники полиции Киевщины продолжают мероприятия по задержанию других фигурантов этой преступной группировки.

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Киев, Украина, Одесса, Нацполиция.
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