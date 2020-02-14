В Киеве в спортзале произошла стрельба

Новости Украины:В Киеве из-за тренировки в спортзале между посетителями возник конфликт, в результате чего один из мужчин был ранен из пистолета.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в спортзале в Соломенском районе столицы, в результате которого один из посетителей был травмирован из травматического оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему - 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.