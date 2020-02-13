В Киеве на мосту произошла стрельба: спецназ задерживал вооруженного иностранца

Новости Украины:В Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

В Киеве спецназовцы полиции стреляли по колесам авто, водитель которого пытался убежать и не реагировал на предупреждения. Об этом сообщает прессслужба столичной полиции.

Во время отработки территории Днепровского района сотрудники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

"Приблизившись к машине, милиционер заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", - сказано в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции организовал преследование. На предупреждения правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал.

"Спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", - отметили в полиции.

"В результате применения оружия никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события и действиям злоумышленника.

Напомним, на Закарпатье в субботу, 8 февраля, полиция провела спецоперацию, в результате которой были задержаны семь человек из преступной группировки.