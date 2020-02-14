Скачать
Пятница, 14.02.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Война на Донбассе: Участники Мюнхенской конференции дали 12 советов
Война на Донбассе: Участники Мюнхенской конференции дали 12 советов
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

Авиакатастрофа PS752: в Мюнхене пройдет встреча глав МИД пяти стран

Авиакатастрофа PS752: в Мюнхене пройдет встреча глав МИД пяти стран
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ, соберутся на встречу в Мюнхене.

Главы МИД стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 соберутся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как сообщают организаторы, встреча планируется в субботу.

"Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ PS752 соберется на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

"Без вариантов": В ЕС отказались пересматривать эмбарго на экспорт украинской курятины

Встреча пройдет на уровне глав МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана. После этого ожидается заявление для прессы.

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

"Государственная тайна": В Раде собираются внести изменения в закон

На борту самолета были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, а также ФРГ и Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Авиакатастрофа, Великобритания, Афганистан, Швеция, Канада, МАУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы
Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь