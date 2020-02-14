Авиакатастрофа PS752: в Мюнхене пройдет встреча глав МИД пяти стран

Новости Украины:Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ, соберутся на встречу в Мюнхене.

Главы МИД стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 соберутся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как сообщают организаторы, встреча планируется в субботу.

"Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ PS752 соберется на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет на уровне глав МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана. После этого ожидается заявление для прессы.

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, а также ФРГ и Великобритании.