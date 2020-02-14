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Детская порнография в интернете: В Украине подсчитали количество криминальных производств

Детская порнография в интернете: В Украине подсчитали количество криминальных производств
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине подсчитали количество производств по факту распространения в интнрнете детской порнографии.

В Украине с начала этого года зарегистрировано 14 производств из-за фактов распространения в Интернете материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"В условиях тотальной диджитализации получают распространение факты распространения в Интернете материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. В 2019 году было начато досудебное расследование в 35 таких уголовных производствах, только в этом году их зарегистрировано уже 14", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в Киеве из-за тренировки в спортзале между посетителями возник конфликт, в результате чего один из мужчин был ранен из пистолета.

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Киев, Украина, Прокуратура, Интернет, Нацполиция, ГУНП.
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