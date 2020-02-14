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Угрожал судье гранатой: В Кировоградской области задержали мужчину

Угрожал судье гранатой: В Кировоградской области задержали мужчину
12:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Кировограде сотрудники Нацполиции сообщили о подозрении мужчине, который угрожал судье гранатой.

Правоохранители сообщили жителю Кировоградской области о подозрении в совершении уголовного преступления в отношении работника суда.

Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

"Мужчина допускал оскорбительные высказывания в адрес судьи и работников суда, а также словесно угрожал применить гранату", - говорится в сообщении полиции. 

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По данному факту информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. 

13 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Расследование продолжается.

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Украина, Кировоград, Судья, Суд, Граната.
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